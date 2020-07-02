Количество жертв коронавируса в мире превысило 515 тысяч человек

02 июля 2020 г. 9:50
Источник: Интерфакс-Украина
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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 четверга достигло 515 694 человек, увеличившись за сутки на 5 062, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 08:00 среды этот показатель составлял 5 696.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 четверга насчитывалось 10 млн 694 тыс. 060 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 243 тыс. 432 против 172 тыс. 170 сутками ранее, излечились 5,48 млн. человек.

Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 686 тыс. 258 (128 тыс. 062 скончавшихся, 729 тыс. выздоровевших), Бразилии - 1 млн 448 тыс. 753 (умерли 60 тыс. 632, вылечены 817 тыс.).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 66,6. В США на 1 млн населения скончались 395 человек, в Бразилии - 286.

 

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