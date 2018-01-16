Коллекционер кукол Юлия Меренцова рассказала о своей коллекции "мини-людей"

Если говорить с чего началось все – во-первых, я с детства любила куклы моя любимая сказка была «Василиса и ее куколка», которая была ее талисманом и всячески ей помогала. И уже в зелом возрасте, я как-то когда смогла себе позволить решила, купить куклу, но на одной кукле никто не останавливается.

Работница офиса в прошлом, а ныне известная в узком кругу коллекционера современных кукол Юлия Меренцова открывает тайны собственного хобби. Миниатюрная Барби была ее первым приобретением, а дальше началось настоящую охоту за эксклюзивом. Соперничество на интернет-аукционах, изыскания информации на кукольных форумах, иногда просто везиния- Юлия уже шесть лет формирует свою коллекцию. В мини кукольном домике 70 жителей, однокомнатная квартира почти полностью заставлена куклами. Коллекционер большую часть покупает в Америке. На кукольных полках разместились целые семьи всемирно известных персонажей. Отдельная любовь харьковчанки - куклы из фильма «Сумерки». Есть у нее кукла Белла Каллен - работа известного мастера из Кореи, который вылепил пару влюбленных вампиров, но в Харьков пришла только одна красавица

Юлия Меренцова, коллекционерка кукол

Он берет оригиналы кукол и перерисовывает им лица, доводя до совершенства сходства с оригиналом. Вот это Кристен Стюарт в роли Беллы Каллен. Рядом с ней Эдвард, но другого автора. Кукла продавалась на е-bay, ушла в свое время за полторы тысячи долларов, но мне она досталась дешевле, уже позже от коллекционера, который ее приобрел.

Стоимость коллекции кукольница не называет даже приблизительно, но для понимания каждая полочка, на которой разместились мини-красавцы и красавицы стоит несколько тысяч долларов. Есть одна серия - куклы - файконы, с которыми владелица коллекции не расстанется ни за какие деньги - это так называемые модные куклы:

Юлия Меренцова, коллекционерка кукол

У каждой куклы свои особенности есть, в подвижности ,в форме суставов, в форме лица. Вот например такая куколка, ее зовут Серафим. Здесь немножко- по-другому построена попа.

Таких файконов в мире всего пять десятков, признается Юлия Меренцова. У нее есть и фарфоровые куклы, и куклы изготовленые по заказу мастерицами. Харьковчанка - признается даже не поняла, когда хобби стало ее заработком. Она все время мониторит кукольный рынок и помогает людям завладеть желанным персонажем. Говорит, что ее называют феей кукол, и она хочет и в дальнейшем осуществлять мечты. А себе желает увеличения коллекции и стеклянный дом музей, где смогут разместиться все ее куклы, которыми можно будет любоваться:

Юлия Меренцова, коллекционерка кукол