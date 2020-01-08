Коллекция за 10 миллионов гривен: Фельдман сделал уникальный подарок харьковчанам в свой юбилей

По случаю своего шестидесятилетия известный меценат, народный депутат Украины Александр Фельдман подарил Харьковскому историческому музею три десятка уникальных артефактов трипольской культуры. Стоимость коллекции более 10 миллионов гривен

Антон Городецкий, директор Feldman Family Museum

Инициатива у нас принадлежит Александру Борисовичу, потому что он является учредителем музея. Часть, которую мы передаем историческому музею она является репрезентативной, она охватывает все периоды Трипольской цивилизации.

Владимир Цигулев, директор Харьковского исторического музея им. Н. Ф. Сумцова

Ценность его могут специалисты оценить. Но мы знаем только одно, что для нашей страны, для нашего государства, для Украины, для Слобожанщины, для музея – это очень ценный подарок.

По словам известного украинского археолога Михаила Видейко теперь у харьковчан есть уникальная возможность видеть постоянную экспозицию культуры, которая является одной из самых значительных и ярких страниц в археологическом летописи Украины.

Михаил Видейко, доктор исторических наук

Дуже важливо, що тепер таке зібрання є у Харкові.

Это не первый крупный подарок музею Харькова и не последний. Хорошую традицию, начатую Международным благотворительным фондом Александра Фельдмана 16 лет назад в Feldman Family Museum планируют продолжать.