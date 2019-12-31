Командование Объединенных сил подвело итоги года

Под руководством Командующего операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Владимира Кравченко состоялось подведение итогов деятельности сил и средств операции за 2019 год.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в фейсбук.

Кравченко отметил, что подведение итогов - это необходимая мера, в ходе которой командиры всех уровней могут проанализировать свои действия и работу своих подразделений, а также обменяться опытом с коллегами.

"Во время мероприятия должностные лица доложили о реальном положении дел, обсудили и определили основные направления работы на 2020 год. Прежде всего, была детально проанализирована текущая ситуация безопасности в районе проведения ООС, результаты выполнения заданий и организацию боевой подготовки воинских частей и подразделений. Также были рассмотрены вопросы дисциплины и правопорядка, обеспечение правовой защиты военнослужащих, развития профессионального сержантского корпуса в районе боевых действий, взаимодействие подразделений ВСУ с общественностью и местным населением", - сообщили в штабе.

С отдельными докладами выступили главы военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей.

По итогам Кравченко подчеркнул необходимость дальшейшей работы по повышению уровня боеспособности, а также - решения гуманитарных вопросов.

"Нам нужно продолжать работу по улучшению подготовки сил и средств объединенных сил и повышения уровня боеспособности подразделений к выполнению задач по назначению. Кроме того, необходимо сосредоточить особое внимание на решении гуманитарных вопросов и реализации проектов гражданско-военного сотрудничества в работе с гражданским населением Донецкой и Луганской областей", - отметил Кравченко.

Напомним, 24 февраля прошлого года вступил в силу закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Генштаб ВСУ во исполнение этого закона разработал документы о начале ООС вместо Антитеррористической операции (АТО).

В апреле президент Петр Порошенко официально объявил о завершении АТО и начале ООС на Донбассе.

Генерал-лейтенант Кравченко с 2017 года был командующим войск оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Руководителем ООС его назначил президент Владимир Зеленский в апреле 2019 года, вместо Александра Сырского.