Комаровский предупредил об опасности применения популярного антибиотика при инъекциях

29 ноября 2019 г. 10:23
Источник: УНИАН
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Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский предупредил об опасности популярного антибиотика.

На своем личном сайте педиатр рассказал, что применение распространенного антибиотика цефтриаксона чревато опасными последствиями, вплоть до  смертельного исхода. 

Но вместе с тем подобная опасность прежде всего связана не с самими антибиотиком, а с тем, что его обычно разводят лидокаином при инъекциях.

По словам педиатра, именно на лидокаин возможна смертельно опасная реакция, связанная с влиянием препарата на ритм сердца.

Поэтому Комаровский советует в 90% случаев внутримышечное введение цефтриаксона заменить таблетками либо же другими современными лекарственными формами для приема внутрь.

 

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