Комаровский предупредил об опасности применения популярного антибиотика при инъекциях

Доктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский предупредил об опасности популярного антибиотика.

На своем личном сайте педиатр рассказал, что применение распространенного антибиотика цефтриаксона чревато опасными последствиями, вплоть до смертельного исхода.

Но вместе с тем подобная опасность прежде всего связана не с самими антибиотиком, а с тем, что его обычно разводят лидокаином при инъекциях.

По словам педиатра, именно на лидокаин возможна смертельно опасная реакция, связанная с влиянием препарата на ритм сердца.

Поэтому Комаровский советует в 90% случаев внутримышечное введение цефтриаксона заменить таблетками либо же другими современными лекарственными формами для приема внутрь.