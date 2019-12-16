Комиссия избрала нового главу НАПК

Конкурсная комиссия избрала Александра Новикова главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции конкурсной комиссией. Об этом сообщил сопредседатель ведомства, бывший эксперт Совета Европы по антикоррупционным вопросам Тильман Хоппе, пишут Українські новини.

Его кандидатуру должно утвердить правительство.

Комиссия избирала главу НАПК из восьме претендентов, прошедших в финальный отбор.

Конкурентами Новикова были: председатель правления ОО Харьковский антикоррупционный центр Дмитрий Булах; директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко; руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук; антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID/ENGAGE) Иван Пресняков; профессор кафедры уголовного и уголовного-процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк; руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цывинский и замруководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин.

Сам Новиков ранее был прокурором Департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры.

Напомним, в октябре Кабмин назначил и.о. председателя НАПК. Временно возложили исполнение обязанностей председателя агентства на Наталью Новак.