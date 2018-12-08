Коммунальная авария на Салтовке: все дома с теплом (видео)

Прорыв трубы произошел вчера вечером, 7 декабря, на Салтовке.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

По его словам, на пересечении улиц Гвардейцев Широнинцев и Бучмы дефект на тепломагистрали. Но дефект в таком месте, от которого не запитан ни один жилой дом. Иными словами - тепло или горячую воду ни у кого не отключили.

"Дефект произошел в камере. И именно из нее сейчас сливают воду по бывшей Уборевича, чтобы добраться до места дефекта. Перекрытие полицией автодвижения объясняется именно этим", - сообщил он.

Кроме того, Сидоренко отметил, что из-за аварии возможны завоздушивания внутридомовых сетей. Сотрудники ХТС сейчас проверяют возможные завоздушивания и оперативно их ликвидируют, если нужно.