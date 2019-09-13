Коммунальные учреждения Харькова подключают к городской сети Wi-Fi

Как сообщает сайт Харьковского городского совета, на данный момент более 500 коммунальных учреждений Харькова уже подключены к Единой городской сети Wi-Fi «SmartCityKharkiv». Об этом сегодня сообщил инженер КП «Городской информационный центр» Александр Гордиенко. По его словам, работа по подключению новых объектов ведется в городе активными темпами: ежедневно к интернету подключают несколько новых учреждений.

Так, сегодня сеть Wi-Fi «SmartCityKharkiv» начала работать в Городской детской клинической больнице № 24. Пока в учреждении установили один роутер – на 1-м этаже здания, но в ближайшее время ими оборудуют и оставшиеся три этажа. Как отметила и.о. главного врача больницы Оксана Кравченко, в условиях проведения в стране медреформы учреждениям здравоохранения крайне необходим доступ к сети Интернет.

«Сегодня врачи регистрируют пациента и ведут его историю болезни в электронном виде, а со следующего года планируется внедрение электронной карты пациента, для этого тоже необходим доступ к интернету. Для пациентов это тоже очень удобно. Они могут записаться через интернет на прием или посмотреть расписание приема врачей. Дети, пока ожидают своей очереди, могут посмотреть мультфильмы и пр.», - отметила Оксана Кравченко.

Как сообщил Александр Гордиенко, на сегодняшний день в числе пользователей бесплатной городской сети - школы, детские сады, больницы и поликлиники, центры админуслуг, участки «Жилкомсервиса», а также сад Шевченко и Центральный парк культуры и отдыха им. Горького.

«Доступ к сети «SmartCityKharkiv» не ограничен. Скорость интернета хорошая, и посетители учреждений могут не только искать в сети всю необходимую им информацию, но и просматривать видео. Если к городской сети Wi-Fi захотят подключиться частные компании, они также могут подать заявку, и мы, когда завершим подключение коммунальных учреждений, установим оборудование и у них», - сказал инженер.

По его словам, в ближайшие две недели к городской сети подключат еще 100 учреждений. В дальнейшем бесплатным Wi-Fi можно будет пользоваться на остановках общественного транспорта, а также в парках и скверах Харькова.

