Коммунальщики до сих пор разбираются с последствиями снегопадов. Что сейчас происходит на дорогах города?

Свой Nissan Владимир оставил недалеко от дома, на этой парковке по проспекту Петра Григоренко в конце прошлой недели. За несколько дней иномарка превратилась в один большой сугроб. Впрочем, полчаса работы лопатой бок о бок с соседом, который вызвался на помощь, и авто почти вызволили из снежного плена.

Титр: Владимир, пенсионер

Вот теперь отгребаем с соседом. Спасибо соседу, хоть помогает мне, помоложе. Ну... У нас трактор прошел- перегородил. Видите, что творится - почти 50 сантиметров точно. А если вот это сейчас уляжется, дождь пойдет, и если льдом пойдет... её ж вообще не выдолбишь потом.

Во время заносов большинство водителей, действительно, предпочли общественному транспорту и подземке, но сегодня, с улучшением погодных условий, решили прогреть свои авто и передвигаться "на колесах".

Артем, автомобилист

Все спокойно, дороги почищены. Во дворах - так себе. По основным артериям все неплохо.

Впрочем, резкое увеличение трафика повлекло за собой пробки - ведь дороги, особенно второстепенные, от снега до сих пор не расчищены.

Дольше всего автомобилисты простаивали на маленьких улицах и в переулках. Из-за уменьшения проезжей части засчет образованных вдоль бордюра сугробов машины не могли разминуться.

А вот пешеходные дорожки, по крайней мере в центре, таки довели до ума.

Александр, преподаватель английского языка

Ну смотрите, я живу в центре, поэтому работа коммунальщиков здесь достаточно неплохая. Но когда я еду на окраину города, там, то там, конечно, всё похуже. Но на самом деле могло бы быть лучше.

Оксана

Видно, что расчищают... Да и еще хотелось бы, вот, когда проезжает машина, где пешеходные переходы - от так вот снега - и всё. То есть, надо перелазить. Это там я перейду, а мамы с колясками, там, с санками. Я видела, как тащат

В спальных районах и в частном секторе, там, куда не добрались коммунальные службы, со снегом разобрались сами жители, протоптав себе дорожки своими ногами.

Студент

У себя по улице, в основном, то, что люди прочистили. Именно в плане дорожек. Когда снегопады были, я знаю, много кто уехать утром вообще, в принципе, не мог. Автобусы очень тяжело ходили. А сейчас спокойно спустился на автобус, сел, с Баварии, там добираюсь спокойно.

Сами же коммунальщики уверяют - работают с самого утра, но на то, что за полчаса может расчистить снегоуборочная машина, бригаде приходится тратить целый день.

Валерий, коммунальщик

Техника есть у нас, но она почему-то мало присутствует. Как работали лопатами, так и работаем. Всё замело везде. У нас же не только этот участок, ещё Богдана Хмельницкого, потом вот этот парк, где звезда. Убираем там.

По информации синоптиков, вторник также обещает быть солнечным. А вот с середины недели вновь ожидается снег.