Коммунальщики VS активисты: комментарий заммэра Руденко

Сотни активистов и десятки коммунальщиков собрались на площади Свободы. В Харькове не утихают баталии вокруг волонтерской палатки.

С момента возведения в 2014-м году она стала центром помощи украинским защитникам и переселенцам.

Впрочем, сегодня, согласно предписанию горсовета, люди должны убрать сооружение. Будто бы она мешает движению транспорта и пешеходов, а также портит благоустройство города.

Кроме того, разрешительных документов на размещение палатки активисты не выдавали. Поэтому на площадь, где расположен шатер, съехались коммунальные службы - якобы для проведения ремонтных работ.

Впрочем, им помешали волонтеры. Они уверяют, что палатка установлена ​​на законных основаниях, и убирать её они не собираются.

Впоследствии к активистам вышел представитель городской власти. Чиновник заверил, что город готовится к отопительному сезону. А волонтерскую палатку сейчас сносить никто не собирается.

Также заместитель городского головы Андрей Руденко прокомментировал его стычку с активистами, которая произошла сегодня утром:

Андрей Руденко, заместитель городского головы по вопросам ЖКХ