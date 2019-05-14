Коммунальщики VS активисты: комментарий заммэра Руденко

14 мая 2019 г. 12:06
Автор: Наталья Белокудря
14 просмотров

Сотни активистов и десятки коммунальщиков собрались на площади Свободы. В Харькове не утихают баталии вокруг волонтерской палатки.

С момента возведения в 2014-м году она стала центром помощи украинским защитникам и переселенцам.

Впрочем, сегодня, согласно предписанию горсовета, люди должны убрать сооружение. Будто бы она мешает движению транспорта и пешеходов, а также портит благоустройство города.

Кроме того, разрешительных документов на размещение палатки активисты не выдавали. Поэтому на площадь, где расположен шатер, съехались коммунальные службы - якобы для проведения ремонтных работ.

Впрочем, им помешали волонтеры. Они уверяют, что палатка установлена ​​на законных основаниях, и убирать её они не собираются.

Впоследствии к активистам вышел представитель городской власти. Чиновник заверил, что город готовится к отопительному сезону. А волонтерскую палатку сейчас сносить никто не собирается.

Также заместитель городского головы Андрей Руденко прокомментировал его стычку с активистами, которая произошла сегодня утром:

Андрей Руденко, заместитель городского головы по вопросам ЖКХ

Они стоят над законом силы, а мы работаем по закону. У них сила закона, у нас нет прав никаких, нет у коммунальных служб прав, они могут сделать все что угодно: ударить, как это они сделали со мной, оскорбить. - Вас побили? - Ударили, но я не считаю, мне показали мое место, я свое место знаю, я работаю в коммунальных службах

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.