Коммунальщики VS активисты: комментарий заммэра Руденко

Сотни активистов и десятки коммунальщиков собрались на площади Свободы. В Харькове не утихают баталии вокруг волонтерской палатки.
С момента возведения в 2014-м году она стала центром помощи украинским защитникам и переселенцам.
Впрочем, сегодня, согласно предписанию горсовета, люди должны убрать сооружение. Будто бы она мешает движению транспорта и пешеходов, а также портит благоустройство города.
Кроме того, разрешительных документов на размещение палатки активисты не выдавали. Поэтому на площадь, где расположен шатер, съехались коммунальные службы - якобы для проведения ремонтных работ.
Впрочем, им помешали волонтеры. Они уверяют, что палатка установлена на законных основаниях, и убирать её они не собираются.
Впоследствии к активистам вышел представитель городской власти. Чиновник заверил, что город готовится к отопительному сезону. А волонтерскую палатку сейчас сносить никто не собирается.
Также заместитель городского головы Андрей Руденко прокомментировал его стычку с активистами, которая произошла сегодня утром:
Андрей Руденко, заместитель городского головы по вопросам ЖКХ
Они стоят над законом силы, а мы работаем по закону. У них сила закона, у нас нет прав никаких, нет у коммунальных служб прав, они могут сделать все что угодно: ударить, как это они сделали со мной, оскорбить. - Вас побили? - Ударили, но я не считаю, мне показали мое место, я свое место знаю, я работаю в коммунальных службах