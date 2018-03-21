Компании Харькова: как компрессоры “Дентал техника” помогают стоматологам®

Залог эффективной работы в любом стоматологическом кабинете – наличие качественного оборудования и техники. Они дают возможность проводить диагностику и лечение максимально оперативно, комфортно и безопасно.

Одной из основных составляющих технического оснащения является компрессор. Он сжимает воздух, который приводит в работу стоматологическую установку (кресло) и ее элементы: наконечники, плевательницу, ножную педаль врача, пульт врача и ассистента, систему вакуумного отсоса и другие.

“Дентал техника” – украинский производитель безмасляных компрессоров

Харьковская компания “Дентал техника” производит компрессоры с 2011 года и уже оснастила оборудованием сотни клиник по всей Украине. Все оборудование производится в соответствии с техническими условиями, имеет необходимые сертификаты качества, гарантийное обслуживание до 2 лет и постгарантийное до 10 лет.

Среди продуктов компании: компрессор безмасляный серий “профессионал” и “стандарт” с пониженным уровнем шума. Они отличаются допустимым режимом работы, объемом производимого воздуха и степенью сжатости. Если у вас небольшой стоматологический кабинет, достаточно будет стандартного компрессора, а если клиника с несколькими стоматологическими установками, – рациональнее купить компрессор профессионального типа.

Серийные модели компрессоров имеют производительность от 65 до 360 литров в минуту, а также вертикальные и горизонтальные ресиверы объемом от 16 до 130 литров. Если мощности и объема недостаточно, под заказ изготавливаются компрессоры с ресиверами до 300 литров и уровнем производительности до 960 литров в минуту.

Преимущества безмасляного компрессора

Основное преимущество безмасляного компрессора над масляным – это чистый воздух. Поэтому в стоматологических клиниках используются исключительно они. Подобный компрессор имеет небольшой вес, не нуждается в частом ремонте и простой в плане ухода.

Дополнительные преимущества:

есть встроенный осушитель, который эффективно удаляет влагу из производимого воздуха;

внутри ресивера находится полимерное покрытие, которое исключает появление коррозии и повышает уровень чистоты производимого воздуха;

предусмотрен специальный кожух для поглощения шума.

Другие продукты “Дентал техники”

В качестве дополнительных продуктов компания производит осушители воздуха, шумоизоляционные шкафы и конденсатоотводчики, которые позволяют продлить срок жизни компрессоров и сделать их эксплуатацию еще удобнее.

Заказать продукцию вы может на сайте производителя dental-technika.com.ua (и получить при этом ответы на все интересующие вас вопросы). Либо же ищите компрессоры “Дентал техники” в оффлайн- и интернет-магазинах, которые продают медицинское оборудование.