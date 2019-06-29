 

Кому будет доступен медицинский каннабис в случае его легализации: разъяснение эксперта

29 июня 2019 г. 18:05
Источник: УНИАН
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Легализация медицинской марихуаны в Украине не сделает ее свободно доступной для всех желающих.

Об этом рассказал директор центра психического здоровья и мониторинга наркотикам и алкоголю Минздрава Украины Сергей Шум.

По его словам, сторонники легализации манипулируют понятиями.

"Давайте четко разделять. Есть декриминализация, легализация и медицинское употребление. У нас на сегодняшний день есть медицинское использование морфина в паллиативной практике. Но это не означает, что мы легализовали героин, это совсем разные вещи", – пояснил представитель Министерства здравоохранения.

"Когда речь идет о медицинском использовании, речь о предоставлении помощи в соответствии со стандартами, со всеми соответствующими мерами безопасности, которые уже прописаны, когда речь идет об обороте наркотиков в медицинской практике", – добавил он.

По его словам, медицинское использование каннабиса будет доступно пациентам с эпилепсией, посттравматическим расстройством, хронической болью и тому подобное.

"Поэтому не надо говорить о легализации", – подчеркнул Шум.
 

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