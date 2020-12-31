Кому из харьковчан отключили воду в последний день 2020 года: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Немышлянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Танкопия, 5 до 20:00 31.12.20 г.
А также:
Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 231 (п. №2, стояк), ул. Лермонтовская, 20 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 31.12.20 г.
Основянский район:
наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №6) до 20:00 31.12.20 г.
Шевченковский район:
ул. Джанкойская (ч/с), пр. Победы, 70 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №2) до 20:00 31.12.20 г.