Кому отключили водоснабжение в последний день ноября: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пер. Шосткинский (ч/с), пер. Саперный (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), ул. Героев Труда, 4-а (п. №4, стояк), ул. Дружбы Народов, 271 (п. №1) до 20:00 30.11.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Мира, 82 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 30.11.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 37-д (п. №3, стояк) до 17:00 30.11.20 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20 (п. №6, стояк) до 20:00 30.11.20 г.

Новобаварский район:

ул. Тверская (ч/с), ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 16 (п. №2), ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 30.11.20 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 17:00 30.11.20 г.; наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №6, стояк) до 20:00 30.11.20 г.

Слободской район:

ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк), ул. Лебединская, 1 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 140 (п. №1, стояк), въезд Тарасовский, 4, ул. Ковтуна, 40 (п. №1), пр. Петра Григоренко, 53 (п. №3, спаренный стояк), ул. Александра Матросова, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 30.11.20 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 224, 226, 228, 230, 232, 232 (кор. №1,2), 252, ул. Алмазная (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 193, 195, ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №5, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 50 (п. №2, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 30.11.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 76 (п. №6, стояк), пл. Павловская (Розы Люксембург ), 5 (п. №1, стояк) до 20:00 30.11.20 г.