Кому отключили воду 10 июня: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Героев Труда, 37-б (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 93 (п. №1, стояк) до 20:00 10.06.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Астрономическая, 44-в (п. №2), ул. Героев Труда, 4-б (п. №4) до 17:00 10.06.20 г.; пл. Конституции, 20 до 18:00 10.06.20 г., ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 10.06.20 г.

Основянский район:

наб. Гимназическая (Красношкольная), 12 (п. №1) до 17:00 10.06.20 г.; пр. Гагарина, 176 (кор. №9, п. №4) до 20:00 10.06.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 175 (п. №1), 175-а до 17:00 10.06.20 г.; пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 10.06.20 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №9, стояк), пр. Победы, 72 (п. №1, стояк) до 20:00 10.06.20 г.