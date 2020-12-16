Кому отключили воду 16 декабря: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Гагарина, 177, ул. Плехановская, 73 (п. №5, стояк) до 20:00 16.12.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 253 (п. №10, стояк), ул. Астрономическая, 35З (п. №1) до 20:00 16.12.20 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 50 (п. №3, стояк) до 20:00 16.12.20 г.

Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 26-а (п. №1, стояк) до 20:00 16.12.20 г.

Основянский район:

ул. Вокзальная, 10 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 16.12.20 г.

Шевченковский район:

пл. Павловская (Розы Люксембург), 1/3, ул. Космическая, 6, 6-а, ул. 23 Августа, 24-а (п. №3, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 16.12.20 г.