Кому отключили воду 8 июня: адреса

08 июня 2020 г. 9:55
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Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Звездная (ч/с), пер. Юрия Кондратюка (Кулика Ивана) (ч/с), ул. Звездная, 34, 40, 42, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7, ул. Сидора Ковпака (ч/с) до 20:00 08.06.20 г.

А также:

Московский район: 
ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Тракторостроителей, 162-б, г, ул. Героев Труда, 21 (п. №3, стояк) до 17:00 08.06.20 г., ул. Дружбы Народов, 244 (п. №1) до 20:00 08.06.20 г.

Новобаварский район: 
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3(спаренный стояк) до 20:00 08.06.20 г.

Слободской район: 
пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 09.06.20 г.

Холодногорский район: 
ул. Сергея Борзенко, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 08.06.20 г.

Шевченковский район: 
ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк), ул. Есенина, 19 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк) до 20:00 09.06.20 г.

 

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