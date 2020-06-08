Кому отключили воду 8 июня: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Звездная (ч/с), пер. Юрия Кондратюка (Кулика Ивана) (ч/с), ул. Звездная, 34, 40, 42, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7, ул. Сидора Ковпака (ч/с) до 20:00 08.06.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Тракторостроителей, 162-б, г, ул. Героев Труда, 21 (п. №3, стояк) до 17:00 08.06.20 г., ул. Дружбы Народов, 244 (п. №1) до 20:00 08.06.20 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3(спаренный стояк) до 20:00 08.06.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 09.06.20 г.

Холодногорский район:

ул. Сергея Борзенко, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 08.06.20 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк), ул. Есенина, 19 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк) до 20:00 09.06.20 г.