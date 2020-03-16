Кому отключили воду: список адресов

Как сообщают в КП "Хрьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

въезд Фесенковский, 8 (п. №7, стояк), пр. Гагарина, 49-а (п. №2), пр. Героев Сталинграда, 154- а(п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 167 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 16.03.20 г.

А также:

Киевский район:

пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 4-б до 20:00 16.03.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 47 (п. №3), ул. Гарибальди, 2 к.1(п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №1) до 20:00 16.03.20 г.

Новобаварский район:

ул. Маршала Конева, 9 до 20:00 16.03.20 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 4 (стояк), пр. Победы, 56 (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №3, стояк) ул. Клочковская, 156-а, ул. Коцюбинского, 13 до 20:00 16.03.20 г.