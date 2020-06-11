Кому сегодня отключили холодную воду: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Жилярди (ч/с), ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Кольцевая (ч/с), ул. Метростроителей, 22 (стояк) до 20:00 11.06.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Тракторостроителей, 124 (п. №3) до 20:00 11.06.20 г.

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 14 (п. №2) до 20:00 11.06.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 20 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11.06.20 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 50 (п. №2, стояк) до 20:00 11.06.20 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк), ул. Клочковская, 186-б (п. №2, стояк), 197 (п. №9, стояк), пр. Науки (Ленина), 30 (стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №4, стояк), пр. Победы, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 11.06.20 г.