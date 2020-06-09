Кому сегодня отключили водоснабжение: адреса

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Дружбы Народов, 244 (стояк) до 20:00 09.06.20 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №2) до 20:00 10.06.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 33 (п. №3, стояк) до 20:00 09.06.20 г.; ул. Франтишека Крала, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 10.06.20 г.

Киевский район:

ул. Сидора Ковпака (ч/с) до 20:00 08.06.20 г., ул. Леся Сердюка, 54 (п. №3) до 18:00 09.06.20 г.; ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 10.06.20 г.

Немышлянский район:

проезд Коммунальный, 3-а (п. №1.2) до 17:00 09.06.20 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана(Клапцова), 3 (стояк) до 20:00 09.06.20 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 30 (п. №1, стояк) до 20:00 09.06.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 43 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 09.06.20 г.

Холодногорский район:

ул. Сергея Борзенко, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 09.06.20 г.

Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с), ул. Лопанская, 31, пр. Победы, 75, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская) (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), пер. Семена Кузнеца (Ревкомовский) (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), ул. Пржевальского (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева) (ч/с), ул. Веселая (ч/с) ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк), ул. Есенина, 19 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), пр. Победы, 70 (п. №8, стояк), ул. Штурмовая, 32 (п. №2), ул. Есенина, 10 (п. №11) до 20:00 09.06.20 г.; ул. Алексеевская, 14-б (п. №1, стояк) до 20:00 10.06.20 г.