Кому сегодня отключили водоснабжение: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-а (п. №2, стояк) до 18:00 09.11.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 10 (п. №1, стояк), ул. Светлая, 11-а (п. №1) до 20:00 09.11.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Свистуна (Северная), 20 (п. №1, стояк) до 20:00 09.11.20 г.

Киевский район:

ул. Чернышевская, 85 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 09.11.20 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк), ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №8, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 09.11.20 г.

Холодногорский район:

ул. Залютинская, 2 (стояк), ул. Золочевская, 27 (п. №7, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 11-а (п. №3, стояк) до 20:00 09.11.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 276-б (п. №1), пр. Победы, 75 (п. №4) до 17:00 09.11.20 г.; пр. Победы, 62-а (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 26-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 61 (п. №6, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №1, спаренный стояк), ул. Шекспира, 13 (п. №2, стояк) до 20:00 09.11.20 г.