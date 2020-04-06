Кому сегодня отключили воду: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Шишковская, 8-а (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №6, стояк), ул. Леся Сердюка, 54 (п. №6) до 20:00 06.04.20 г.

А также:

Московский район:

въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 240 (п. №4, стояк) до 20:00 06.04.20 г.

Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк) до 20:00 06.04.20 г.

Слободской район:

ул. Ковтуна, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 06.04.20 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 06.04.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 70 (п. №6, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №5, стояк), 42-а (п. №1, стояк), ул. Новопрудная, 4 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №6), ул. 23 Августа, 79 (п. №1, стояк), пр. Победы, 76 (п. №7, стояк) до 20:00 06.04.20 г.