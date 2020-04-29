Кому сегодня отключили воду: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Академика Богомольца, 9 (п. №1, стояк), ул. Станционная (ч/с), ул. Коростельская (ч/с), ул. Станционная, 4, 19-а до 20:00 28.04.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Душкина (Тухачевского), 4 (п. №3, подъезд) до 20:00 29.04.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 100-а (п. №3, стояк) до 17:00 29.04.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 6/26 (п. №1, стояк) до 20:00 29.04.20 г.

Холодногорский район:

ул. Кацарская (ч/с), ул. Кацарская, 9-5эт.,13-2эт. до 20:00 29.04.20 г.

Шевченковский район:

ул. Космическая, 27 (п. №2, стояк), пер. Шекспира, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 29.04.20 г.