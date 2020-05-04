Кому сегодня отключили воду: адреса

04 мая 2020 г. 9:41
1 просмотр

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Академика Павлова, 315 (стояк) до 09:00 04.05.20 г.; ул. Академика Проскуры, 1 (п. №1) до 15:00 04.05.20 г.; ул. Барабашова, 46-а (п. №3) до 18:00 04.05.20 г.

А также:             

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (стояк) до 20:00 04.05.20 г.; ул. Академика Павлова, 162-а (п. №3, стояк) до 20:00 05.05.20 г.

Новобаварский район:
ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №2, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №2) до 20:00 04.05.20 г.

Холодногорский район:
пер. Пластичный, 8 (стояк) до 20:00 04.05.20 г.

 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53