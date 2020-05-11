Кому сегодня отключили воду: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №3, стояк) до 17:00 11.05.20 г., пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, стояк), пер. Зерновой, 5-а (п. №2, стояк) до 20:00 11.05.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Пушкинская, 40 (стояк) до 18:00 11.05.20 г., ул. Астрономическая, 13 (п. №4, стояк), 39 (п. №2, стояк) до 20:00 11.05.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 15 а-б, 68-а (п. №4, стояк) до 20:00 11.05.20 г.

Холодногорский район:

ул. Игоря Муратова (Тинякова) (ч/с) до 20:00 11.05.20 г.

Шевченковский район:

ул. Архитекторов, 24, пер. 23 Августа, 3 (п. №1, стояк), пр. Победы, 79 (п. №3), ул. Деревянко, 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 11.05.20 г.