Кому сегодня отключили воду: адреса

11 мая 2020 г. 9:57
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Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №3, стояк) до 17:00 11.05.20 г., пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, стояк), пер. Зерновой, 5-а (п. №2, стояк) до 20:00 11.05.20 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Пушкинская, 40 (стояк) до 18:00 11.05.20 г.,  ул. Астрономическая, 13 (п. №4, стояк), 39 (п. №2, стояк) до 20:00 11.05.20 г.

Московский район: 
ул. Героев Труда, 15 а-б, 68-а (п. №4, стояк) до 20:00 11.05.20 г.

Холодногорский район: 
ул. Игоря Муратова (Тинякова) (ч/с) до 20:00 11.05.20 г.

Шевченковский район: 
ул. Архитекторов, 24, пер. 23 Августа, 3 (п. №1, стояк), пр. Победы, 79 (п. №3), ул. Деревянко, 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 11.05.20 г.

 

 

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