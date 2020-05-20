Кому сегодня отключили воду: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (п. №1, стояк) до 17:00 20.05.20 г., ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 20.05.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Астрономическая, 35-б,з, ул. Старошишковская, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 20.05.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 56 (п. №11, стояк), ул. Достоевского, 1-а (п. №3, стояк) до 20:00 21.05.20 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №7, спаренный стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (п. №3, стояк) до 20:00 20.05.20 г.