Кому сегодня отключили воду: адреса

20 мая 2020 г. 9:59
1 просмотр

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (п. №1, стояк) до 17:00 20.05.20 г., ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 20.05.20 г.

А также:

Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-б,з, ул. Старошишковская, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 20.05.20 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 56 (п. №11, стояк), ул. Достоевского, 1-а (п. №3, стояк) до 20:00 21.05.20 г.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №7, спаренный стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (п. №3, стояк) до 20:00 20.05.20 г.

 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53