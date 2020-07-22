Кому сегодня отключили воду: адреса

22 июля 2020 г. 9:51
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Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №4, стояк), пос. Коммунист (ч/с) до 20:00 22.07.20 г.

А также:  

Киевский район: 
ул. Акадмика Проскуры, 3 (подъезд), ул. Продольная (Киев.), 1-а (п. №2) до 20:00 22.07.20 г.

Немышлянский район: 
шоссе Салтовское, 256 (п. №6) до 20:00 22.07.20 г.

Новобаварский район: 
ул. Академика Богомольца, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 22.07.20 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 86 (п. №1, стояк) до 20:00 22.07.20 г.

Холодногорский район: 
ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 22.07.20 г.

Шевченковский район: 
ул. 23 Августа, 5 1(стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (стояк), ул. 23 Августа, 1, пр. Людвига Свободы, 46-в  до 20:00 22.07.20 г.

 

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