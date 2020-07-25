Кому сегодня отключили воду: список адресов

25 июля 2020 г. 10:04
1 просмотр

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Плехановская, 119, 121, 145, 147, ул. Соича, 1, 2, 4 до 20:00 25.07.20 г.

А также:  

Киевский район: 
ул. Ольгинская (ч/с), ул. Арктическая (ч/с), пер. Скадовского (ч/с), ул. Борисовская (ч/с), пер. Бугурусланский (ч/с), ул. Бескрайняя (ч/с), ул. Ямская (ч/с), ул. Нарофоминская (ч/с), въезд Ольгинский (ч/с), ул. Бескрайняя, 2А до 20:00 25.07.20 г.

Новобаварский район: 
въезд Константина Калинина (Калинина) (ч/с) до 20:00 25.07.20 г.

Основянский район: 
ул. Сидоренковская (ч/с), ул. Саратовская (ч/с), проезд Верещаковский (Красного Милиционера) (ч/с) до 20:00 25.07.20 г.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53