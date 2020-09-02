Кому сегодня отключили воду: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Немышлянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

проезд Стадионный, 8/5, 6/5, ул. Танкопия, 15, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5 до 20:00 03.09.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-в (п. №2, стояк), пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 12 (п. №2) до 20:00 02.09.20 г.

Киевский район:

ул. Продольная, 1-б (п. №3, стояк) до 18:00 02.09.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №1, стояк), Салтовское шоссе, 157 (п. №1, стояк) до 20:00 02.09.20 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 5 (п. №7, спаренный стояк) до 20:00 02.09.20 г.

Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 02.09.20 г.

Основянский район:

Мерефянское шоссе, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 03.09.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №5) до 17:00 02.09.20 г.; ул. Костычева, 19 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 21-а (п. №1, стояк) до 20:00 02.09.20 г.

Холодногорский район:

ул. Юннатов, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 02.09.20 г.

Шевченковский район:

ул. Балакирева, 23 (п. №1) до 17:00 02.09.20 г.; ул. Архитекторов, 28 (п. №3), пр. Людвига Свободы, 26 (стояк), пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 19-б (п. №2, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №7, стояк) до 20:00 02.09.20 г.