Кому сегодня отключили воду: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Героев Труда, 12-г (п. №1, стояк) до 20:00 26.10.20 г., ул. Дружбы Народов, 223, ул. Леся Сердюка, 38, 44, 48/2, 46 до 20:00 27.10.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23-а (п. №4, стояк) до 17:00 26.10.20 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №6, стояк) до 17:00 26.10.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №14, стояк) до 20:00 26.10.20 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 250/2 (п. №1, спаренный стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №3, спаренный стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №3, стояк) до 20:00 26.10.20 г.

Шевченковский район:

ул. Мирная, 11, ул. Архитекторов, 30 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1пр, стояк), пр. Победы, 76 (п. №12), пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №3, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №2, стояк) до 20:00 26.10.20 г.