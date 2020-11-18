Кому сегодня отключили воду: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Победы, 68 (п. №1, стояк), 70 (п. №4, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №5, стояк), ул. Армейская (ч/с), ул. Целиноградская (ч/с), ул. Солдатская (ч/с), ул. Алексеевская (ч/с), ул. Ахсарова, 4/6, 4/6-а, ул. Космическая, 4, 6, 8-а, 10, 12, 14, 16 до 20:00 18.11.20 г.; пер. Инженерный, 1-а до 20:00 19.11.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №1, спаренный стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 5 (п. №1, стояк) до 20:00 18.11.20 г.

Киевский район:

ул. Тахиаташская, 8 до 20:00 18.11.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 70 (п. №5) до 17:00 18.11.20 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №7, стояк), ул. Светлая, 21 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2) до 20:00 18.11.20 г.

Немышлянский район:

ул. Ферганская, 31-б до 20:00 18.11.20 г.

Холодногорский район:

пер. Желябова (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 156 (п. №4, стояк) до 20:00 18.11.20 г.