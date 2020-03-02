Кому сладости, а кому рыбку с мясом. Как в Харьковском зоопарке провожали Масленицу?

В то время как на главной площади города сжигали чучело зимы, а харьковчане лакомились блинами - угощались сладостями и жители городского зоопарка. Им подготовили главный атрибут праздника в креативных вариациях - и мешочки из блинов, и розы, и бабочки, и даже целые блинные картины. Первыми угостили символов текущего года - двух подружек-крыс Анфиску и Лариску. Блины хвостатых не впечатлили, по душе крысам стала сметана в ней они извозились вдоволь, рассказывает пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Тхір, понюхавши млинці зі шматочками м'яса та сметаною, відразу почав злизувати сметану, пробуючи сам млинець. Частування йому настільки сподобалося, що від задоволення він навіть закривав очі. Для єнотів Мена і Шоу ми приготували млинці з начинкою з яблук, моркви та повидла. Тварини, побачивши, що несуть частування, почали висовувати лапки, намагаючись якомога скоріше схопити їжу. Млинці розривали, смакуючи солодкою начинкою. Вдовольнивши голод, попили водички, помили лапи, а потім почали полоскати у воді і самі млинці.

Блинами со сладкой начинкой лакомились бурые капуцины, а также орехами, сухофруктами и курагой которые спрятали в повидле. А вот фенекам из блинов сделали настоящую бабочку - начинка, в которой была из яблок, киви, червей, калины и сметаны. Все что пушистые не доели - спрятали на потом.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Млинці для бегемота Степаниди були особливими. Овочева начинка з моркви, капусти, цибулі була загорнута в лаваші з паприкою та шпинатом, а на десерт – круглі лаваші, вкриті тертими яблуками, грушами, бананом і ягодами: чорною смородиною, полуницею і аґрусом. Таке частування Степанида їла з величезним задоволенням і у прекрасному настрої.

А вот паре черно-бурых лисиц Джерри и Джине повезло больше всего. Их в вольере ждала целая блинная картина. Там и розы, и мешочки с мясной и рыбной начинкой, и символическая надпись - «Зоо». И пока самочка лакомилась вкусностями, Джерри, как настоящий хозяин - делал тайники, дабы потом еще раз угостить блинами свою возлюбленную.