Кому в этот понедельник отключили воду: список адресов

24 августа 2020 г. 9:47
1 просмотр

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ сегодня в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Шишковская, 14, 16, 18 до 20:00 24.08.20 г.

А также:                                                                        

Московский район:
ул. Героев Труда, 15-а (п. №2, стояк) до 20:00 24.08.20 г.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 8 (п. №4, стояк), пр. Московский, 200/2 (п. №3, стояк) до 20:00 24.08.20 г.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 119, 123, пр. Любови Малой (Постышева), 47 (п. №1) до 20:00 24.08.20 г., ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 112 (п. №1) до 20:00 25.08.20 г.

Основянский район:
ул. Кутаисская (Октябрьская) (ч/с), ул. Вешенская (ч/с) до 20:00 24.08.20 г.

Слободской район:
ул. Плехановская, 119 (стояк) до 20:00 24.08.20 г.; пр. Гагарина, 47-а (п. №2, стояк) до 20:00 25.08.20 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №4), 188/10 (п. №1) до 20:00 24.08.20 г.

Шевченковский район:
ул. Данилевского, 38-а (п. №1, стояк) до 20:00 25.08.20 г.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53