Кому в эту субботу отключили воду: адреса

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Семинарская (Володарского), 26, ул. Пятисотницкая, 22, ул. Болгарская, 14 (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 33 (п. №1, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №4) до 20:00 12.09.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-а (п. №1-2) до 20:00 12.09.20 г.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк), 12 (п. №12, стояк), ул. Астрономическая, 35-и (стояк) до 20:00 12.09.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 79-б (п. №6, стояк) до 17:00 12.09.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17-а (п. №2), ул. Академика Павлова, 132-в до 20:00 12.09.20 г.

Немышлянский район:

ул. Велозаводская, 36, 38 до 20:00 12.09.20 г.

Основянский район:

ул. Квиткинская (ч/с), пр. Гагарина, 174 (кор. №4, стояк), пр. Гагарина, 180 (кор. №2, п. №3, стояк) до 20:00 12.09.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 12.09.20 г.; пр. Гагарина, 39 (п. №2) до 22:00 12.09.20 г.

Холодногорский район:

ул. Ашхабадская, 10 (п. №1), ул. Беркоса (Довгалевского), 28-а (п. №8, стояк) до 20:00 12.09.20 г.

Шевченковский район:

ул. Сумская, 47 (п. №1, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №4), пр. Победы, 68-г (п. №1-3) до 20:00 12.09.20 г.