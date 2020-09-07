Кому в понедельник отключили воду: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Гагарина, 302, пл. Павловская (Розы Люксембург), 8 (стояк) до 20:00 07.09.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Станкостроительная, 9 (п. №3, стояк) до 17:00 07.09.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк), 29 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 18 (п. №3) до 20:00 07.09.20 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 262-а (п. №2, стояк) до 17:00 07.09.20 г.

Новобаварский район:

пос. Песочин (ул. Надежды,16-г,д,е), б-р Профсоюзный, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 07.09.20 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №2, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 16 (стояк), пр. Героев Сталинграда, 6/26 (п. №1, стояк) до 20:00 07.09.20 г.

Холодногорский район:

ул. Ильинская, 61 (п. №8, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 50 (п. №2, стояк), ул. Новый Быт, 2 (п. №3, стояк) до 20:00 07.09.20 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 26 (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 19-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк), ул. Тобольская, 47 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 42-а (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 07.09.20 г.