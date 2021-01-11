Кому в Украине будут делать быстрые тесты на антиген к COVID?

Национальная служба здоровья Украины определила, кому будут делать быстрые тесты на антиген к коронавирусу. Его результат можно получить уже через 15 минут после тестирования. Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ на своей странице в Facebook.
Указано, что в стандарт первичной медицинской помощи добавлено скрининговое обследование - тестирование методом экспресс-диагностики. Результат быстрого теста на антиген можно получить в течение 15 минут.
По данным НСЗУ, быстрые тесты поступают в региональные департаменты здравоохранения, которые и будут распределять нужное их количество в учреждения здравоохранения, оказывающие первичную медицинскую помощь.
Быстрые тесты на COVID-19 будут проводить:
Напомним, в конце декабря в Украину прибыла первая партия экспресс-тестов на антиген к коронавирусу, которую закупило ГП "Медзакупки Украины". Первая партия состоит из 225 тысяч экспресс-тестов.