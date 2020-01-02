Конец праздника: в Харькове прямо на улице бросили нераспроданные елки - соцсети (видео)

02 января 2020 г. 11:15
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На улицах Харькова после празднования Нового года на местах уличных елочных базаров остались лежать на земле нераспроданные елки.

Об этом сообщают в соцсетях возмущенные харьковчане, публикуя соответствующие фото и видео.

«Леса бездумно уничтожаются ради наживы!», - пишет пользователь Фейсбук.

«Кто должен контролировать вопрос вырубки елей??? Купить по таким ценам люди не могут, а им выбросить не жалко. Лучше бы бесплатно, с благотворительностью обеспечили стариков веточками, украшенными конфетами. Вот хотя бы так проявили милосердие. А они все бросили, даже не убрали за собой», -  написала в Фейсбук харьковчанка и добавила, что нераспроданный «зеленый» товар можно было отдать в зоопарки для зверей.

Также харьковчане в соцсетях назвали данный факт "жадностью по-харьковски".

"Жадность по-харьковски, называется", - прокомментировал картину в виде разброванных деревьев на видео очевидец.

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