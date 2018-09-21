Конфликт "Мегабанка" и автодилеров набирает обороты. В чем причина

С самого утра возле автосалона "Тойота" собралась толпа: здесь полиция и люди с автоматами в камуфляже. Сотрудники фирмы не могут попасть на свои рабочие места. Здание закрыто изнутри, а счета заморожены - говорит директора автосалона.

Анна Горбова, директор автосалона:

Мне позвонили сотрудники в районе 8.20, сказали, что у нас опечатаны все двери, кто эти люди, мы не знаем, документы они не предоставляют. Внутри уже есть часть сотрудников, которые утром раньше пришли на работу, они их оттуда не выпускают.

Работники допускают: все, что сегодня происходит - очередная попытка рейдерского захвата.

Вячеслав Бережной, сотрудник автосалона:

Не дают попасть, не заехать, ничего, всё заблокировали, не представляються. Не вийти не зайти. – Что-то обьясняют? – Абсолютно ничего, молчат, сказали не пускаем. Всё. Кто-то сказал: «рейдерский захват». Я считаю, что просто люди мне кажется просто бизнесс хотят отжать.

На месте находится и представитель другой стороны - "Мегабанка", который утверждает, что решением суда еще в июле имущество автосалона должно быть арестовано. Авдокат утверждает, что суд присылал сообщения о данном решении.

Игорь Черкасов, адвокат-представитель «МегаБанка»:

Я передал сотрудникам полиции в пояснение всех обстоятельсв. Здесь несколько документов. Первое – это определение суда о том, что в рамках судебного процесса в взыскание на большую сумму около 12 млн. долларов целые группы должников, помещение принадлежащую Рентабуд по адресу Шевченко, 332 и вот это здание, 334, подлежит аресту до рассмотрения дела по сути, с передачей его на хранение охранному агентству.

Однако руководство автосалона утверждает, что никаких сообщений они не получали. И все эти действия незаконными.

Покажите, пожалуйста отказ банка, который бы сказал, что мы не имеем права пользоваться этим ищуществом?.. – Покажите обращение, что вы ображались!... - Вот вы сейчас так красиво рассказали. Обоснуйте свои слова.

Роман Тищенко, юрист автосалона:



В данном решении суда ничего не говорится о том, что предприятию запрещена деятельность. На данный момент предприятие находится в реестре, то есть с реестра не вычеркнуто, оно действующее, но сегодня вот один из представителей банка главный, который вот все схемы вырисовывает, так. Привлекли даже «Омега» сотрудники.

Руководство "Тойоты" свои дальнейшие действия пока не комментирует. Говорят, что с подобным не сталкивались и обдумывают новую тактику защиты.