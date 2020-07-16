Конфликт между Нацкорпусом и сторонниками Шария: участнику сообщили о подозрении в хулиганстве

16 июля 2020 г. 9:30
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Одному из участников конфликта между Нацкорпусом и сторонниками Шария, который произошел 12 июля на улице Аральской в Харькове, 20-летнему парню, 15 июля следователи сообщили о подозрении в совершении хулиганства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что 12 июля возле дома № 31 на улице Аральской подозреваемый вместе с неизвестным затеял конфликт с представителем одной из политических партий. 

После чего подбежал к 18-летнего парню и беспричинно применил в отношении него газовый баллончик. 

В результате происшествия пострадавшего с повреждением глаза доставили в больницу. По заключению судебно-медицинской экспертизы, полученная мужчиной травма относится к легким телесным повреждениям.

По данному факту следователем Шевченковского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 12 июля, националисты разрисовали в цвета российского флага ворота частного дома, где живет лидер облорганизации Партии Шария. Возле дома произошли столкновения, после которых правоохранители открыли производство по статье "Хулиганство".

 

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