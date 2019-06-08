Конфликт на «Барабашово»: открыты уголовные дела

Из-за конфликта на территории торгового центра «Барабашово» правоохранители открыли уголовные производства.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, следователем Московского отдела полиции информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, по состоянию на утро 8 июня в медицинские учреждения обратились 8 человек с травмами.

Также в полицию с заявлением о причинении телесных повреждений обратился один человек. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, два десятка граждан перекрыли движение транспорта в районе торгового центра и установили палатку.

Как сообщалось, безопасность дорожного движения на указанном участке дороги обеспечивают патрульные. Охрану общественного порядка обеспечивают 10 полицейских и спецподразделения харьковской полиции.