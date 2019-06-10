Конфликт на «Барабашово»: в полиции рассказали о ходе расследования

Сегодня, 10 июня, заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления во время брифинга сообщил представителям СМИ о ходе расследования уголовных производств, открытых по фактам событий на территории ТЦ «Барабашово», сообщили в отделе оммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как рассказал Сергей Чиж, 7 июня в полицию поступило сообщение относительно массового сбора граждан на территории ТЦ «Барабашово». В вечернее время на территории торгового центра неизвестные препятствовали законной профессиональной деятельности оператору одного из харьковских каналов - Вадиму Макарюку, повредили видеокамеру и нанесли телесные повреждения.

По данным фактам следователи Киевского отдела полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Данные материалы объединены в одно уголовное производство.

«В ходе проведения следственно-оперативных действий работники полиции осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства. Отработаны видеозаписи с камер видеонаблюдения банка, расположенного рядом с местом происшествия. Допрошены более 100 свидетелей, допросы пока еще продолжаются. Следователями назначен ряд экспертиз, - рассказал начальник следственного управления. - В настоящее время проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия для установления лиц, совершивших преступление».

Сергей Чиж также обратился к гражданам, которые присутствовали во время этого конфликта и проводили съемку мобильными телефонами или видео камерами, и попросил всех свидетелей данного происшествия обратиться в следственное управление или Киевский отдел полиции и предоставить видеоматериалы.

«Мы будем очень благодарны за оказанную помощь при раскрытии указанного преступления», - отметил Чиж.

Напомним, также по факту конфликтной ситуации на ТЦ «Барабашово» следователями Московского отдела полиции проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины.

Заместитель начальника ГУНП заверил, что полиция постоянно будет информировать общественность о результатах расследования указанных резонансных событий. Ход этой работы находится на личном контроле начальника областного главка полиции.