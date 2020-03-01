Конфликт на митинге в центре Харькова: открыто уголовное дело

01 марта 2020 г. 13:31
133 просмотра

Полицейские открыли уголовное производство по факту хулиганских действий в центре Харькова, где утром 29 февраля в результате конфликта пострадали два человека, один из которых – полицейский.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что с 26 февраля на улице Сумской, 36 общественной организацией проводился санкционированный митинг с участием около 7 человек, охрану правопорядка  во время проведения которого обеспечивали полицейские.

29 февраля около 12:30 неизвестные лица пытались сорвать митинг - произошел конфликт, в ходе которого было распылено неизвестное вещество. 

В результате этого с места происшествия в больницу с ожогом глаз доставили полицейского и 27-летнего мужчину, который раздавал газеты.

Вещественные доказательства полиция изъяла. 

Злоумышленники, которые пытались сорвать митинг, были доставлены в Шевченковский отдел полиции. Они были опрошены и отпущены.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. 

Досудебное расследование продолжается.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.