Конфликт на митинге в центре Харькова: открыто уголовное дело

Полицейские открыли уголовное производство по факту хулиганских действий в центре Харькова, где утром 29 февраля в результате конфликта пострадали два человека, один из которых – полицейский.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что с 26 февраля на улице Сумской, 36 общественной организацией проводился санкционированный митинг с участием около 7 человек, охрану правопорядка во время проведения которого обеспечивали полицейские.

29 февраля около 12:30 неизвестные лица пытались сорвать митинг - произошел конфликт, в ходе которого было распылено неизвестное вещество.

В результате этого с места происшествия в больницу с ожогом глаз доставили полицейского и 27-летнего мужчину, который раздавал газеты.

Вещественные доказательства полиция изъяла.

Злоумышленники, которые пытались сорвать митинг, были доставлены в Шевченковский отдел полиции. Они были опрошены и отпущены.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.