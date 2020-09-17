Конфликт в аптеке на Салтовке: двум парням сообщили о подозрении в сопротивлении полиции

В Харькове двум парням сообщено о подозрении в сопротивлении полицейским в ходе конфликта, который произошел 15 сентября в одной их аптек на Салтовке.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Фигурантов подозревают в умышленном причинении побоев, легких телесных повреждений работнику полиции в связи с выполнением им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, установлено, что 15 сентября 2020 сотрудники Управления полиции охраны в Харьковской области получили вызов о том, что на охраняемом объекте по проспекту Тракторостроителей происходит драка.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили 17-летнего и 18-летнего юношей, которые находились в неадекватном и агрессивном состоянии.

Указанные молодые люди, осознавая, что перед ними находятся представители правоохранительных органов, начали выражаться в адрес полицейских нецензурной бранью, оказали сопротивление и стали наносить им телесные повреждения.

Молодым людям грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.