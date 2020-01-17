Конфликт вокруг ТЦ "Барабашово": страсти не утихают. Мнения сторон

Пресс-конференцию предприниматели собрали, чтобы озвучить позицию относительно споров из-за торговых точек возле станции метро «Академика Барабашова». Заявили - в администрации торгового центра давят на арендаторов и заставляют их платить дополнительные деньги.

Сергей Линьков, предприниматель:

Было совершено конкретное разграбление: то есть то, что я влаживал деньги в рынок "Барабашово" начиная с 2006-го года.

Валерий Нестерук, предприниматель:

Ми люди на цій землі, це наша спільна власність. І ми, чому нас асоціюють з міською радою, тому що ми звернулися в свій представницький орган. Вони повинні виконувати повноваження, які на нього покладені.

У других предпринимателей - мнение другое.

Эдуард, предприниматель:

Абсолютно конкурентноспособные ставки арендной платы существуют на ТЦБ. На большинстве харьковских рынков плата существенно выше. Мошеннических действий не было, всегда продавалось право аренды.

В администрации рынка, в свою очередь называют заявления оппонентов политическими и провокационными.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ «Барабашово»:

Должно расследоваться дело Линькова, который самовольно занимает обьект, и вывозит товар в неизвестном направлении. Должно расследоваться ряд других дел. И виновные в избиении журналиста, виновные в самозахвате объектов на территории торгового центра должны быть наказаны.

По мнению сторон, точку в спорах должны поставить правоохранители и представители Фемиды, чтобы конфликт решался в правовом поле.