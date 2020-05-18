"Конфликтная" надбавка за Covid-19 или почему медики "скорой в Харькове наконец-то заговорили?

В Харькове медики и водители подстанции скорой помощи №1 вышли на акцию протеста. Требуют выплаты 300% надбавки всем работникам подстанции, обеспечение "расходными препаратами" в полном объеме и лучшей защиты для членов бригад. 7:30 утра - пересменка в отделении превратилась в пикет. До полусотни человек вышли, чтобы озвучить свои требования. Они же написали письмо губернатору Харьковской области Алексею Кучеру. С началом пандемии, уверяют медики, все бригады выезжали на вызовы к пациентам с подозрением на "коронавирус" однако получить обещанные правительством 300 процентов надбавки смогла лишь десятая часть коллектива. А именно 244 сотрудника с 2395 тыс. Алина Резинкова - врач. Попала в этот список, однако вышла поддержать коллег, потому что социальная несправедливость среди медиков - это позор, особенно сейчас в условиях пандемии, считает женщина.

Алина Резникова, врач подстанции №1 скорой медицинской помощи Харькова:

Мы все находимся в этом состоянии, все ездят на этот ковид, пусть может даже не подтвержденный, но все равно все ездят на пневмонии и никто не знает ковид это или не ковид, поэтому я считаю, что все врачи должны получать эти надбавки и я не понимаю, как они делают эти расчеты, потому что если называть цифры я получила меньше чем интерн.

12 часовая смена у фельдшера Кирилла прошла спокойно, было шесть вызовов, без "подозрительных пациентов". За время эпидемии у него были 4 перевозки больных с симптомами вируса, они не подтвердились, поэтому за апрель только премия.

Кирилл, фельдшер подстанции №1 скорой медицинской помощи Харькова:

Мені виплатили зарплату і премію, но 300 процентів мені не виплатили. Я вважаю, що всі члени бригади повинні получати рівну кількість трьохста відсотків - і медична сестра, і лікар, і водій.

Юрий Болховитин семь лет работает водителем на подстанции скорой помощи, его зарплата 6200 и никаких надбавок и премий он не получил. Условия работы оставляют желать лучшего, говорит человек, а рисковать приходится каждый день. Были случаи, когда руководство заставляло фиксировать COVID-19, как насморк, чтобы не портить статистику и не платить людям деньги.

Юрий Болховитин , водитель подстанции №1 скорой медицинской помощи Харькова:

Больной подошел, пожаловался: у меня сухой кашель, температура за 39, я контактировал с Польшей, мне сильно плохо. Мы его повезли в 22 инфекционную больницу… Фельдшер позвонила врачу спросить, в какой бокс помещать больного, телефоны громкие все слышно: что вы устроили за маскарад снимите эти костюмы, везите в 4 неотложку и кодируйте его ОРЗ!

Также, водители и медики рассказывают, что дезинфекцию в авто проводят сами, а из-за плотного графика не успевают даже поесть и сходить в туалет. Директор центра экстренной помощи Виктор Забашта утверждает - за апрель заработную плату со всеми надбавками сотрудники, которые работали с пациентами с подтвержденным диагнозом "ковид" получили вовремя. Всего более 5 млн гривен, и деньги были на карточках уже в пятницу 15 мая. Те, кто вышли на акцию протеста, раздувают ситуацию и занимаются не своим делом.

Виктор Забашта, директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Харькова:

Я не обговорюю постанови Кабміну, я за те, щоб виплатити стільки грошей, скільки вони заслуговують, і стільки їм дадуть. Якщо мені дадуть і скажуть виплатити всім мільйони, я все це виплачу.

Отреагировал на пикет и председатель ХОГА Алексей Кучер. Он заявил, что перепрыгнуть через процедуру выплат, утвержденную Кабмином и НСЗУ он не может, но будет обращаться в правительство, чтобы решить вопрос:

Алексей Кучер, глава Харьковской облгосадминистрации:

Ми не можемо зробити більше, але повідомлячи вам про те, що я зацікавлений, я звертаюсь і до Кабміну з цього приводу, і колеги мої звертаються, і Кабмін сам розуміє. Через 5 хвилин почнеться нарада з Києвом і ми будемо піднімати це питання.

На работу пидстанциии акция протеста не повлияла, бригады, которые были на смене - продолжали выполнять свои обязанности и выезжали на вызовы.