Конфликтный подвал. В Харькове бытовая ссора жильцов и предпринимателя обернулась побоями

После трехдневного лечения в стационаре больницы скорой и неотложной помощи, Андрей Лондарь, в сопровождении участкового появился на судмедэкспертизу, чтобы зафиксировать побои: закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану правой брови. Повреждения, уверяет человек, нанес ему чемпион мира по боям без правил. А причиной спора между ними, якобы, стал спортзал, спортсмен устроил в жилом доме, непосредственно под квартирой семьи Лондарь.

Андрей Лондарь, житель дома по ул.Самсоновской

Мы попросили ... ну сколько можно, сделайте нормально, запоры. На что он сказал я этого делать не буду. Я типа это купил, то есть это моя собственность идите все куда дальнейшее в общем. И он попытался опять толкнуть мою жену. Я попытался её корпусом закрыть, рядом стоящий мужчина большой крупный схватили меня за руки, а хозяин меня ударил в голову, я упал.

Ранее утверждает человек он не один раз делал замечания спортсмену, просил тренироваться тише и даже писал жалобы в Жилкомсервис, райадминистрацию и мэрию. Но в ответ, говорит, приходили только непонятные отписки. Это полуподвальное помещение площадью в 69 квадратов долгое время было ничейным - рассказывают люди.

Елена Путренко, жительница дома по вул.Самсоновский

В 93 году когда я сюда переехала здесь уже Не было Пионерской комнаты, но до этого она была. Были воспитатели. Дворники там жили. То есть как бы полу жилое было. Потом оно было долго заброшенной. Здесь открыто все было. Ну и когда началась приватизация всего этого. ЖЭК наш начал распадаться каким-то образом Людмила Адамовна - это все дело к себе приватизировала.

Вышеупомянутая госпожа Криворчук - бывшая начальница ЖЭКа, после расформирования этой структуры, заняла должность руководителя 2 участка КП "Харьковблагоустройство". Во время визита журналистов женщина не стала отрицать, что какое-то время помещения действительно было в собственности ее семьи.

Лидия Криворчук, нач. участка №2 КП "Харьковблагоустройство"

У меня муж был у него была фирма. Он работал по ремонту мостов. Причем тут начальник ЖЭКа. То есть это за деньги мужа? - За деньги мужа. Это мы выкупили помещение в фонде госимущества на мужа, а теперь продали его. Уже лет назад, полтора. А сколько оно стоило? В фонде госимущества, я не помню сейчас. Или 90 тысяч или 100 где-то так.

Там планировали открыть магазинчик но в прошлом году она продала помещение. новый владелец - Паата Робакидзе действительно устроил здесь для себя спортзал, чтобы сохранять форму между соревнованиями. Впрочем, что касается конфликта с соседом сверху чемпион объяснил свое поведение ответной реакцией. Ведь сам Лондарь с женой первые пришли скандалить и распускать руки.

Паата Робакидзе, чемпион мира по боям без правил

Он пришел бил мой дверь. Я вышел на улицу я говорю, что происходит. Ну он постоянно бежишь ко мне бьет в дверь: вы шумите в 6 часов вечера, 7 часов. Я тренируюсь с спортсменами, с друзьями тренируюсь. Он прибежал я говорю идите отсюда прошу вас. Он руками трогает. Он меня бил я тоже бил чуть чуть, легко

Говорит, если бы он на самом деле имел целью побить своего соседа, учитывая собственные бойцовские навыки, тот пролежал бы в больнице несколько месяцев, а не несколько дней. История с избиением - просто попытка заработать на них, убеждена жена спортсмена

Ольга, жена Паата Робакидзе

Когда мы купили помещение мы общались с этим соседями они сказали, что у нас здесь такие перекрытия. Мы дали им денег, наверное это была наша ошибка. И причем, как потом выяснилось предыдущие собственники тоже давали денег на то, чтоб он сделал там себе какие-то перекрытия, какие-то ремонтные работы. Ну и видимо человеку понравилось и ... ну возможно .. ну вот его поведения я для себя объясняю тем, что он хочет еще раз получить с нас денег.

Между тем, по факту нанесения телесных повреждений в Московском отделе полиции открыли уголовное производство.

Эвелина Черепахина, пресс-офицер Московского отдела полиции Харькова

2 октября в 18 часов в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Самсоновской происходит конфликт между гражданами. Эта информация была внесена в единый учет и поскольку одна из сторон конфликта получила от другой стороны телесные повреждения и человек Обратился за медицинской помощью, то было открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 - это "умышленное причинение легких телесных повреждений".

Санкция данной статьи предусматривает наказание до года исправительных работ. Впрочем, правоохранители не исключают, что в ходе расследования квалификация дела может измениться.