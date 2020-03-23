"Конфликтуют, пытаются залезть в троллейбус, между собой чуть ли не дерутся,"- какие штрафы ждут водителей за "лишних" пассажиров?

Патрульна поліція закликає дотримуватись заходів безпеки та режиму карантину. Без нагальної потреби не виходьте на вулицю, уникайте скупчень людей.

Вслед за спасателями сообщать горожанам о важности соблюдения условий карантина стали и патрульные полицейские. С помощью громкоговорителя стражи порядка в местах большого скопления людей напоминают харьковчанам о самых главных вещах - самоизоляции и важности соблюдения правил гигиены в условиях распространения коронавирусной болезни.

Особое внимание патрули уделяют разъяснениям водителям общественного транспорта, что за нарушение правил карантина, а именно - за перевозку более 10 пассажиров - грозит немалый штраф: от 17 до 34 тысяч гривен.

Саме тому ми зараз проводимо профілактичні бесіди, щоб вас ознайомити з новою редакцією. - Почув. - 10 осіб, не більше. - Почув. Я вас услышал.

Водители говорят, что все понимают и штрафа в десятки тысяч гривен не хотят, впрочем, жалуются: когда закрыли метрополитен, теперь люди неистово набиваются в кабину, чтобы хоть как-то попасть на работу.

Владислав, водитель троллейбуса

Конфликтуют, пытаются в троллейбус залезть, между собой чуть ли не дерутся, ну, и все крайние остаются - кондукторы и водители. По возможности на переднюю дверь запускаем, ну, а там - как будет, дальше, сейчас посмотрим, раньше ж можно было 20 человек, сейчас говорят, 10.

Кроме того, говорят горожане, возникает проблема с интервалом движения и неисправным транспортом, который периодически выходит из строя.

Есть вывеска написано 6-9 минут, шо они ходят? Какое время они ходят? Каждые 15 минут?.

Владимир

Я на 6-м, 7-м только выезжаю, я понимаю прекрасно, что это необходимые меры, а другим это понять - непонятно. Хотя непонятно, как за эту ручку каждый берется и как оно - вирус. Я считаю, гигиена в первую очередь должна соблюдаться.

За лишнего пассажира, говорят патрульные, несет ответственность только водитель. Пассажиру, если он, конечно, не нарушил общественный порядок, ничего не будет.

А вот уже за нецензурную брань на водителя или других пассажиров, или даже драку - придется отвечать перед законом.

Дмитрий Гайдук, представитель Управления патрульной полиции в Хар. обл.

Якщо мають факт випадки, що силоміць пасажири намагаються зайти до маршрутного транспортного засобу, алгоритм дій водія досить простий: він відмовляється надалі просто курсувати маршрутом, викликає на місце екіпаж патрульної поліції, і нашим першочерговим завданням є деескалація конфлікту, вирішення питання щодо втихомирення людей, які, можливо, там, себе не гарним чином ведуть, які порушують громадський порядок.

Кроме того, патрульные следят за тем, не работают ли в условиях карантина определенные заведения, которые согласно постановлению Кабинета министров должны закрыться.

Дмитрий Гайдук, представитель Управления патрульной полиции в Хар. обл.

Чітко визначено перелік закладів, які повинні припинити свою роботу: це ресторани, кафе, заклади розважальні, крім тих закладів, які доставляють засоби харчування аресною доставкою за умови забезпечення працівникам засобів індивідуального захисту.

То есть о еде на вынос и том же кофе пока речи не идет, потому что по правилам клиенты не находятся внутри заведения.

Впрочем, все же мобильная кофейня от предоставления услуг съемочной группе отказалась

- А можна каву? - Какую? - Капучино. Великий. - Девушка, наверное, мы на камеру это не будем делать.

Всего, по информации полиции, в Харьковской области с начала введения карантина полицейские составили 111 админпротоколов за нарушение правил его соблюдения, большинство из которых касается непрекращения деятельности определенных заведений.