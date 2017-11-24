Конституционный суд обязал заново избирать меру пресечения при передаче дела в суд

Конституционный суд признал неконституционным автоматическое продление меры пресечения для обвиняемого на подготовительном заседании суда.

Решение вынес Конституционный суд 23 ноября 2017года.

Большая палата суда рассмотрела представление омбудсмена Валерии Лутковской относительно конституционности нормы ст.315 Уголовного процессуального кодекса, согласно которой при отсутствии соответствующих ходатайств на подготовительном заседании суда меры обеспечения уголовного производства, избранные на стадии досудебного расследования, считаются автоматически продленными.

Лутковская посчитала, что норма нарушает конституционное право человека на свободу и личную неприкосновенность, в частности при применении к подсудимому меры пресечения в виде ареста.

КС в своем решении отметил, что законность применения таких исключительных мер пресечения, как домашний арест и содержание под стражей, должна проверяться судом через определенные промежутки времени.

КС уверен, что в подготовительном заседании суд должен проверить обоснованность применения меры пресечения к подсудимому и принять мотивированное решение.

Также в решении отмечается, что при передаче обвинительного акта в суд статус лица меняется с "подозреваемого" на "обвиняемый", а значит, автоматически распространять на него избранную ранее меру пресечения является неправильным.

КС считает, что автоматическое продление меры пресечения является нарушением принципа равенства сторон в процессе, а также принципа независимости и объективности суда.

Учитывая эти аргументы, КС решил признать неконституционным предложение 3 части 3 ст. 315 УПК. Норма потеряла силу с момента принятия решения Конституционным Судом.

Это первое решение КС, вынесенное в 2017 году.