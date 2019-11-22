Контрабанда по-новому: СБУ разоблачила переправку наркотиков в Россию дронами

СБУ задержала двух наркотороговцев из Кривого Рога, которые освоили современный способ перемещения «товара» за границу с помощью дронов.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Правоохранители установили, что пакеты с каннабисом злоумышленники доставляли в один из приграничных районов Сумщины на собственном автомобиле.

Затем вблизи линии государственной границы они «товар» фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию.

СБУ задержала двух торговцев, которые должны были отправить «в рейс» 5 килограммов марихуаны, во время очередного «воздушного сообщения» .

За авиаконтрабанду дельцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация.

Как отметили в СБУ, разоблачили схему сотрудники УСБУ в Днепропетровской и Харьковской областях под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.