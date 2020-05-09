Конвой с нарушениями: прокуратура направила 19 указаний харьковским правоохранителям

Прокуратура выявила многочисленные нарушения при конвоировании лиц, взятых под стражу. Нашли недостатки при проверке конвойных подразделений Национальной полиции Харьковской области.

Нарушения, сообщили в прокуратуре, касаются и технического, и санитарного состояния специальных автомобилей. Результаты проверки показали, что дезинфекция этих машин после каждого конвоирования не проводится, а личный состав не обеспечивается достаточным количеством средств индивидуальной защиты, необходимых из-за всемирной пандемии коронавируса.

Дмитрий Чубенко, представитель прокуратуры Харьковской области

Під час перевірки було виявлено багато порушень, а саме: працівники поліції не забезпечуються засобами особистого захисту, не обробляються автомобілі згідно чинного законодавства після кожного конвоювання. Таким чином було порушено ряд чинних нормативних актів, яким регламентується конвоювання осіб та закону України про протидію коронавірусу та захисту населення.

Руководителям территориальных органов Национальной полиции в области направлено 19 указаний об устранении нарушений.

В областном главке, между тем, подчеркивают: соответствующее обращение прокуроров получили.

Однако, отмечает начальник харьковских полицейских, Валерий Сокуренко, средствами защиты правоохранители обеспечены полностью, и хватит запаса до конца мая точно. Что касается дезинфекции техники - проблему решат.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Ті недоліки, висунуті прокуратурою, які стосуються санітарної обробки, вони будуть проведені протягом сьогоднішнього і завтрашьного дня, тобто будут усунені, якщо такі є. Я призначив службове розслідування в рамках цього.

А вот что касается технического состояния транспортных средств, подчеркнул Валерий Сокуренко, то обновление автопарка будет зависеть от дальнейшего выделения средств для Харьковщины именно на эти цели.